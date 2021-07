LIVE - Mourinho day: tecnico arrivato a Ciampino, presenti circa 300 tifosi. 100 sostenitori a Trigoria (FOTO e VIDEO)

È finalmente arrivato il Mou-Day: José Mourinho è atteso all'aeroporto di Ciampino intorno alle 14, dove atterrerà con un volo da Lisbona. Dopo l'arrivo, il nuovo allenatore giallorosso dovrebbe andare direttamente a Trigoria dove, a meno di permessi dell'ultim'ora, trascorrerà i 5 giorni di quarantena previsti dalla normativa anti-Covid. Di seguito tutti gli aggiornamenti dello sbarco dello Special One nella capitale:

15:10 - Intanto a Trigoria Chris Smalling è stato di fatto braccato dai tifosi a piazzale Dino Viola in attesa di Mourinho

15:00 - Josè Mourinho lascia l'aeroporto in macchina, sventolando la bandiera giallorossa tra l'affetto e i cori dei tanti tifosi

14:46 - Il portoghese, sceso dall'aereo, ha indossato subito una sciarpa giallorossa. Tutto questa tra i cori dei tanti tifosi presenti

14.35 - Mourinho è atterrato a Roma! Il club giallorosso trasmette in diretta su Twitter l'arrivo del portoghese:

LIVE: José Mourinho arrives in Rome! https://t.co/KPOJYOIusr — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

14.15 - Assenti almeno per ora sia a Ciampino sia a Trigoria i ragazzi dei gruppi organizzati della Curva Sud.

14.10 - L'aereo pilotato da Dan Friedkin ora sta sorvolando la Sardegna: tra circa mezz'ora Mourinho sarà a Ciampino.

14.00 - All'esterno del "Fulvio Bernardini" di Trigoria si sono radunati già 100 tifosi. Dopo lo sbarco a Ciampino, Mourinho si sposterà al centro sportivo giallorosso. È presente in piazzale Dino Viola anche una troupe della Roma per intervistare alcuni tifosi.

13.55 - Aumenta l'attesa dei tifosi, ora diventati circa 300: cori e bandiere per accogliere Mourinho.

13.45 - È previsto un ritardo di circa 30-40 minuti rispetto all'iniziale previsione dell'arrivo alle 14.00.

13.25 - Aumentano i tifosi, ora presenti circa 100 giallorossi. Il volo di Mourinho potrebbe essere in leggero ritardo.

13.10 - Presenti già circa 50 tifosi ad attendere lo Special One intonando cori per Mourinho e mostrando già i primi stendardi. "HabeMous papam", con Mourinho in versione papa, si legge su uno di questi.

11.50 - Mourinho è partito per Roma, come fa sapere il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi.

11.35 - Dan e Ryan Friedkin sono andati direttamente in Portogallo con il loro aereo personale, guidato dallo stesso Dan, a prendere Mourinho e i suoi collaboratori. Lo scrive su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

Josè #Mourinho con il suo staff all'imbarco.

A prenderli in Portogallo sono andati direttamente i Friedkin con il loro aereo personale, guidato dallo stesso Dan Friedkin. ✈️

Live @SkySport con tutti gli aggiornamenti. #MourinhoDay #EURO2020 #SkyEuro2020 pic.twitter.com/MjN4IHULpU — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 2, 2021

11.10 - Mourinho è in partenza dal Portogallo per raggiungere l'Italia: lo mostra lo stesso tecnico su Instagram con uno scatto in aeroporto con parte del suo staff (alla sua destra João Sacramento, vice allenatore, alla sua sinistra Nuno Santos, preparatore dei portieri, e Carlos Lalin, responsabile della riatletizzazione).

9.10 - Primo segnale per accendere i tifosi di José Mourinho. La Roma ha pubblicato sui propri canali social un video in cui il tecnico avvisa: "Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie, ci vediamo presto. Sto arrivando!".