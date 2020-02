Fiumicino: Roma in partenza per Gand. Anche Petrachi con la squadra (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO EMANUELE ZOTTI - La Roma è pronta a volare in Belgio, dove domani è in programma Gent-Roma. Dopo l’allenamento mattutino la squadra si è recata allo scalo romano di Fiumicino, da dove alle 15 è partita alla volta di Gand: alle 18.45 poi, alla Ghelamco Arena, è in programma la conferenza stampa di Fonseca e Kluivert. Con il gruppo viaggiano anche Baldissoni, Zubiria e Bruno Conti, oltre al direttore sportivo Petrachi.