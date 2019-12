FIORENTINA-ROMA: i giallorossi arrivano a Firenze (FOTO e VIDEO)

DALLA STAZIONE TERMINI EMANUELE ZOTTI - Ultima gara del 2019 per la Roma che domani alle 20.45 all’Artemio Franchi sfiderà la Fiorentina di Montella. I giallorossi, dopo l’allenamento mattutino e la conferenza stampa di Fonseca, sono partiti alle 16.25 dalla stazione Termini in direzione Firenze a bordo di un Frecciarossa. Con la squadra è presente anche il direttore sportivo Petrachi

La squadra di Fonseca dopo un paio d'ore è arrivata a Firenze ed è pronta a scendere in campo domani sera contro la Fiorentina di Montella. Intanto i viola hanno svolto il proprio allenamento di rifinitura a cui però non ha preso parte Federico Chiesa, che non dovrebbe essere presente nella lista dei convocati.