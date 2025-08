Termini, Ghilardi arrivato a Roma: "Contento di essere qui, spero si faccia una grande annata". Ora visite mediche e firma (FOTO e VIDEO)

DALLA STAZIONE TERMINI ANNALISA FERRANTE - Alla fine Daniele Ghilardi sarà un nuovo giocatore della Roma. Nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa con il Verona per il difensore classe 2003, che è sbarcato nella Capitale nella giornata di oggi. Poi visite mediche e firme. Possibile una sua partenza per Lens dove la Roma sarà impegnata domani in amichevole.

12:44 - Daniele Ghilardi è arrivato ora alla stazione Termini proveniente da Firenze. Il giocatore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Sono contento di essere qua. Spero si faccia una grande annata. Preoccupato dagli allenamenti di Gasperini? Nono, che preoccupato…”.