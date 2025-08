Calciomercato Roma, alle 12:25 previsto l'arrivo di Ghilardi: il difensore può partire per Lens con la squadra

Questa volta la trattativa è chiusa davvero. Daniele Ghilardi è un nuovo calciatore della Roma, dopo una telenovela durata settimane. I tempi di attesa si erano prolungati a causa di una richiesta di alcuni bonus da parte del Verona, ma, ora è tutto risolto. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, l'arrivo del difensore alla stazione Termini è previsto per oggi alle 12:25, poi visite mediche e firme in giornata. L'obiettivo della Roma è quello di farlo partire insieme alla squadra per Lens.

Daniele #Ghilardi arriverà a Roma alle 12.25 con un treno da Firenze. Poi subito visite mediche e firma sul contratto quinquennale con l’#ASRoma@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 1, 2025