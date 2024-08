DALL'AEROPORTO DELL'URBE ANNALISA FERRANTE - Ultimo giorno di mercato frenetico per la Roma, che in attesa del difensore, può abbracciare Manu Koné. Il giocatore arriva dal Borussia M'Gladbach per 20 milioni più 3 di bonus. Atteso intorno alle 15.00 il suo arrivo nella Capitale.

15:30 - È sbarcato Manu Koné, che adesso svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

14:57 - Circa 20 tifosi attendono l'arrivo del centrocampista.