Calciomercato Roma, dalla Francia: offerta dei giallorossi e del Milan per Koné. Il giocatore ha un accordo con entrambi i club

Siamo arrivati all'ultimo giorno di calciomercato e la Roma sta cercando in tutti i modi di regalare a De Rossi una rosa forte tecnicamente e completa numericamente. Per quanto riguarda il centrocampo l'obiettivo ormai da diversi giorni è Manu Koné del Borussia Monchengladbach e secondo il giornalista di Foot Mercato Santi Aouna i giallorossi e il Milan avrebbero formulato un'offerta per il giocatore. Intanto Koné avrebbe già trovato un accordo con entrambi i club, con le prossime ore che saranno quindi decisive per capire la sua prossima destinazione.

?EXCL: ⚫️⚪️??? #Bundesliga | ? AS Roma et l'AC Milan ont formulé une offre au Borussia Monchengladbach pour Manu Koné ? L'international français a un accord contractuel avec les deux clubs ⏳️Les prochaines heures seront décisives https://t.co/iCIHesNi6u pic.twitter.com/o5Vr6VuROG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2024