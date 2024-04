LIVE - Trigoria, rifinitura in vista del Milan: squadra in campo, c'è Azmoun (VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Dopo la conferenza stampa di Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini, la Roma è scesa in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Milan, in cui i giallorossi dovranno difendere lo 0-1 di San Siro. L’allenamento inizierà alle 15:40, con il primo quarto d’ora aperto alla stampa.

LIVE

16:10 - Squadra divisa in gruppi per diversi esercizi con il pallone finalizzati alla preparazione e all'esecuzione del tiro verso porte piccole o porte parzialmente da un telo: se questo viene colpito, chi lo ha colpito deve fare un piegamento per penitenza.

16:05 - Dopo il riscaldamento, si passa ad una fase atletica.

16:00 - Riscaldamento con il pallone per i giocatori in campo. C'è anche Sardar Azmoun.

15:54 - I calciatori iniziano a entrare in campo.