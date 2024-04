Conferenza stampa, DE ROSSI: "Ndicka sta bene, la decisione di non tornare in campo è stata presa da tutti" - PELLEGRINI: "A Milano ottima partita, ma possiamo fare ancora meglio" (VIDEO)

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la super sfida tra Roma e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Alle ore 13 Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini interverranno in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare la partita e rispondere alle domande dei cronisti. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

L'intervento di De Rossi

Come sta Ndicka? Con il vostro comportamento avete dato una lezione di umanità.

"Sta bene. Il pneumatorace è una cosa fastidiosa e dolorosa, ma fortunatamente non è ciò che temevamo in campo. Penso che ognuno ne tragga l'insegnamento che vuole trarne, abbiamo ricevuto molti complimenti per una cosa normale. Tutti noi abbiamo fatto ciò che andava fatto, se per qualcuno è stato di insegnamento vuol dire che stiamo messi male come mondo e società... Altri invece ci hanno visto del marcio e questo fa capire come siamo messi, ma penso che chiunque avrebbe agito in questo modo. Il ragazzo dell'elettrocardiogramma ci disse che stava avendo un infarto in corso, quindi quando c'è quel dubbio non ti permette di continuare. Non ci sono insegnamenti, ma solo momenti in cui fare ciò che è normale. Non c'era nemmeno un calciatore che avrebbe continuato a giocare, la decisione è stata presa da tutti. Ci riscopriamo anche famiglia in questi momenti, non solo quando si vince".

Per Pioli si parla di partita decisiva e crocevia del suo futuro, questo influenzerà le due squadre?

"Non commento perché quando si parla di queste cose vengono dai giornali, quindi a volte non sono neanche vere. Il Milan è secondo in classifica, in questo periodo le ha vinte praticamente tutte e gioca molto bene. La partita di domani sarà comunque un crocevia stagionale, l'Europa League è un obiettivo, sanno che devono vincere. Il Milan vivrà questa partita come l'ultima spiaggia".

L'intervento di Pellegrini

Cosa si dice da capitano ai compagni prima di una partita del genere? Non parlavi da tanto in conferenza stampa, come mai tutti questi mesi di silenzio da parte tua?

"Sono cose che decidiamo insieme alla società. C'è stato un momento particolare, a inizio stagione ho subito due infortuni quindi abbiamo deciso di concentrarci maggiormente sulla salute fisica e mentale. Può succedere durante una stagione, è normale che un capitano non venga spesso a parlare ai microfoni. Sono sempre presente con tutti i miei compagni e per la Roma, questo è quello che mi interessa di più. Roma-Milan? Questa partita è bella da giocare, un calciatore inizia a giocare a calcio per disputare queste sfide. I 70mila tifosi ci spingeranno e possono darci qualcosa in più. Sarà difficile perché il Milan verrà qui per passare il turno, ma anche noi abbiamo questo obiettivo. A Milano ottima partita, possiamo fare ancora meglio al ritorno".

(continua)