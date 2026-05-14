Presentato il docufilm "Aldair, cuore giallorosso": grande partecipazione all'evento con 'Pluto', presenti Pellegrini e Mancini

Grande successo ieri al Cinema Barberini per l’ anteprima del film “Aldair, cuore giallorosso” . Una giornata intensa, iniziata al mattino con la presentazione alla stampa e culminata la sera con la proiezione aperta al pubblico, accolta con entusiasmo e partecipazione.

Al termine della visione riservata alla stampa si è svolta anche una conferenza stampa, a conferma dell’interesse suscitato da un progetto nato dall’idea e dalla passione di quattro amici. Il primo a credere fortemente nel film è stato Roberto Kol, ideatore del progetto e storico dentista di fiducia di numerosi volti noti del mondo del calcio e dello spettacolo. Insieme a lui Emilio Pappagallo (direttore di Radio Rock, media partner dell’evento), Paolo Zocconali e Sandro Bonvissuto, che hanno contribuito alla realizzazione di un’opera capace di raccontare non solo un campione, ma un simbolo.

Un film che ha emozionato profondamente il pubblico presente in sala: non sono mancate le lacrime, segno di un racconto autentico e coinvolgente. “Aldair, cuore giallorosso” si distingue infatti come un docufilm diverso dal solito, capace di andare oltre la carriera sportiva per mettere al centro il lato umano dell’uomo, motivo per cui le aspettative di successo sono alte.

Il progetto è firmato dalla casa di produzione Groenlandia, con la regia di Simone Godano.

Tra gli ospiti presenti in sala, tanti volti noti del mondo dello spettacolo e del calcio: Carlo Verdone, Claudio Amendola, splendida voce narrante del film, e Piotta, autore della colonna sonora. Presenti anche Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini , oltre a figure dirigenziali della AS Roma, sia attuali che del passato, e rappresentanti della Rai, a testimonianza dell’attenzione e del prestigio che circondano il progetto.

LR24