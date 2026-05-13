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Anteprima per i media del documentario di Aldair: poi la conferenza stampa con Godano e Bonvissuto (FOTO)

13/05/2026 alle 13:31.
aldair

Oggi al Cinema Barberini di Roma, sta per essere presentato in anteprima ai media il documentario su Aldair: "Aldair cuore giallorosso" disponibile dal 21 maggio al cinema. Ovviamente il film riguarda lo storico difensore brasiliano soprannominato "Pluto" durante i suoi anni passati nella Capitale. Oltre al brasiliano, sono presenti anche il regista Simone Godano e lo scrittore Sandro Bonvissuto. I tre, dopo la proiezione del documentario, faranno una breve conferenza stampa.