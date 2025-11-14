Calciomercato Roma: per Zirkzee si aprono le porte del prestito con diritto di riscatto

Parola d'ordine attaccante in casa Roma in vista della sessione invernale di calciomercato. Tra i tanti nomi monitorati dal club giallorosso, Joshua Zirkzee del Manchester United è il principale obiettivo per il reparto avanzato e nelle ultime settimane si registrano contatti continui tra il direttore sportivo Frederic Massara e l'agente Kia Joorabchian. Le parti si stanno parlando e, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT , la società capitolina è al lavoro per inserire nella trattativa (impostata sulla base di un prestito) l'opzione del diritto di riscatto tra i 25 e i 28 milioni di euro.

I Red Devils non hanno chiuso a questa possibilità, dato che l'ex Bologna è stato utilizzato da Ruben Amorim con il contagocce in questa stagione nonostante i quasi 43 milioni sborsati nell'estate del 2024 e il contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno: 5 presenze (mai da titolare) tra Premier League ed EFL Cup per un totale di appena 90 minuti. Il poco spazio a disposizione ha influenzato anche le scelte del commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman, il quale lo ha escluso dagli ultimi dieci impegni della nazionale. L'ultima partita di Zirkzee con la maglia degli Oranje risale al 19 novembre 2024 (77 minuti contro la Bosnia) e ora il centravanti spinge per giocare con maggiore regolarità nella speranza di guadagnarsi un posto tra i convocati in vista del Mondiale in Qatar.