Calciomercato Roma: non solo Dortmund, c'è anche lo Stoccarda su Soulé

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Arrivato nella scorsa stagione dalla Juventus alla Roma e in luce in questa pre-season giallorossa con Gian Piero Gasperini, Matias Soulé ha attirato l'interesse di vari club, in particolare in Germania. Come rivelato dal giornalista di Sky Sport DE Patrick Berger, l'attaccante è stato offerto al Borussia Dortmund. Ma non è l'unica squadra in Bundesliga ad aver messo nel mirino l'argentino: secondo quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, l'altro club che si è interessato a Soulé sarebbe lo Stoccarda.

LR24