Calciomercato Roma, dalla Germania: offerto Soulé al Borussia Dortmund, costa 30 milioni

La Roma lavora tra entrate e uscite per mettere a disposizione di Gasperini gli innesti necessari. Dalla Germania, però, arriva un'indiscrezione in merito al futuro di Matias Soulé: secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport DE Patrick Berger, al Borussia Dortmund sono stati proposti vari profili offensivi tra i quali Christopher Nkunku e Soulé. Il primo non rappresenta un'opzione a causa del prezzo elevato e del suo stipendio, invece il giallorosso potrebbe essere una possibilità a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.

Borussia Dortmund have recently been offered several players – including Christopher Nkunku and Matías Soulé. Nkunku is not an option due to his high fee and salary, while Soulé from AS Roma could be available for around €30m in a permanent deal. @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) August 19, 2025