Calciomercato Roma, dalla Germania: offerto Soulé al Borussia Dortmund, costa 30 milioni

19/08/2025 alle 19:48.
La Roma lavora tra entrate e uscite per mettere a disposizione di Gasperini gli innesti necessari. Dalla Germania, però, arriva un'indiscrezione in merito al futuro di Matias Soulé: secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport DE Patrick Berger, al Borussia Dortmund sono stati proposti vari profili offensivi tra i quali Christopher Nkunku e Soulé. Il primo non rappresenta un'opzione a causa del prezzo elevato e del suo stipendio, invece il giallorosso potrebbe essere una possibilità a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.