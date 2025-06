Calciomercato Roma, per Ndicka futuro incerto: spuntano Arsenal e Newcastle

La Premier League potrebbe essere il prossimo campionato di Evan Ndicka. Secondo quanto trapela dell'entourage del giocatore non ci sarebbe una chiusura alla possibile partenza del difensore ivoriano. Proprio negli ultimi mesi hanno iniziato a informarsi club importanti di Premier League alla ricerca di difensori centrali affidabili, fra tutti l'Arsenal e il Newcastle. Sarà però la Roma a decidere le sorti di Ndicka, che è uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa. Da Trigoria per il giocatore vengono richiesti non meno di 40 milioni, cifra importante per il difensore che nell'ultimo anno ha stabilito un nuovo record, 38 partite su 38, giocando ogni minuto dell'ultimo campionato di Serie A.

LR24