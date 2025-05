Calciomercato Roma, Ndicka possibile 'sacrificato' in estate: sondaggio del Real Madrid e di alcune big della Premier

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Con Mile Svilar e Manu Koné, Evan Ndicka è uno dei giocatori che sta ricevendo maggiori attenzioni da numerosi top club europei per il mercato estivo e proprio il difensore potrebbe essere il giocatore "sacrificato" dalla Roma in estate. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, il giocatore sarebbe stato sondato dal Real Madrid e da alcune big di Premier League. Per il ragazzo è importante il progetto e non il campionato, ma al momento nessuna scelta è stata fatta sul centrale da parte di Florent Ghisolfi. Ndicka è legato al club giallorosso da un contratto fino al 30 giugno 2028.

LR24