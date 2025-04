AG. SOULÈ a LR24: "A Matias serviva solo tempo, nel derby la rete più importante della sua vita. 11 squadre lo volevano a gennaio ma la Roma ha puntato su di lui"

Matias Soulé vive il suo momento migliore da quando è arrivato alla Roma la scorsa estate dopo la magia nel derby di domenica scorsa. Martin Guastadisegno, agente dell'argentino, ha raccontato in esclusiva a LAROMA24.IT le sensazioni e la stagione del suo assistito:

Come nasce il gol nel derby?

"Nasce da una bell'azione della Roma, conclusa con un'intuizione di Mati che ha preso una decisione fantastica. Ad oggi, la rete più importante della sua vita. Ma io lo conosco bene, lui voleva vincere il derby, non si ferma mai, è questa la sua forza"

Ha risposto bene alla critiche di inizio campionato

"Io credo che le aspettative erano alte, arrivato con un progetto, che è poi cambiato praticamente subito. Addirittura tre allenatori in pochi mesi. In questo mondo tante volte, si va troppo in fretta, un giocatore giovane, che viene da un altro contesto, ha bisogno di adattarsi, ed è quello che serviva a Matias, le critiche di molti giornalisti non mi sono piaciute, hanno fatto paragoni con altri calciatori che non c'entravano nulla con lui. Nel calcio però sappiamo come funziona. Ci vuole equilibrio. Lui sta bene, è sereno si è allena forte tutti i giorni, pensi che ho ricevuto tantissime offerte tra dicembre e gennaio, più di 11 squadre lo volevano, ma la società, il direttore Ghisolfi e mister Ranieri, hanno sempre puntato su di lui. Il percorso è quello giusto. Il mister ha saputo aspettarlo e lo ha fatto adattare ed entrare pian piano nelle rotazioni, non a caso è uno degli allenatori con più esperienza in Europa"

Come sta alla Roma, può consacrarsi qui?

"Deve solamente continuare a crescere, e allenarsi forte tutti i giorni. Matias non si ferma mai, ha la giusta mentalità. Nello spogliatoio i suoi compagni gli vogliono bene. La posizione non è importante, ha giocato in tante parti del campo diverse, deve giocare dove vuole il mister. Alla Roma sta bene, ma è inutile parlare di futuro, lui qui è felice. Deve solo pensare a crescere sempre di più"