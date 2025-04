SOULÈ: "La Champions il nostro obiettivo. Stadio? Sarebbe pieno anche se giocassimo a mezzanotte..."

IL ROMANISTA - Domani il quotidiano romanista pubblicherà un'intervista di Soulé. Questa un'anteprima delle parole dell'argentino, decisivo nell'ultimo derby. Si parte proprio da lì: "Il gol al derby? Bellissimo, è stato molto speciale. Non me lo aspettavo, parlando con la mia famiglia prima della partita mi avevano detto: “Guarda se fai un gol nel derby…” . Dopo aver segnato li ho cercati ma senza trovarli, li ho trovati dopo, a fine gara. Durante l’esultanza non sapevo cosa fare, poi è stato un peccato aver pareggiato perché abbiamo cercato di vincere, ma è stato bellissimo, un’emozione unica".

Soulé passa poi a parlare dei tifosi della Roma: "Credo sia davvero simile il tifo argentino e quello di Roma. Lì sono matti, qua pure (ride, ndr). Con l'Athletic tutte quelle bandiere, lo stadio pieno. In tutte le partite poi: anche se giocassimo di lunedì a mezzanotte, lo stadio sarebbe sempre pieno".

Sul finale di stagione: "Dove possiamo arrivare ora? Puntiamo al massimo. In queste ultime due non abbiamo perso, ma abbiamo l’amaro in bocca. Serviva vincere, se pareggiamo ancora non ci serve. Sono state delle partite in cui, ovviamente, abbiamo incontrato squadre forti e che hanno fatto bene. Dobbiamo giocare come se fossero tutte finali, per arrivare in Champions che è il nostro obiettivo".