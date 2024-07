Calciomercato Roma, obiettivo Mikautadze: offerta di circa 18/20 milioni, il Metz ne chiede 25

Florent Ghisolfi al lavoro per costruire la nuova Roma a disposizione di Daniele De Rossi. Dopo aver accolto Enzo Le Fée, di cui si attende l'ufficialità in queste ore, il responsabile dell'area tecnica giallorossa ha messo nel mirino Georges Mikautadze, attaccante classe 2000 di proprietà del Metz che si è messo in luce durante Euro 2024 con la maglia della Georgia. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, il giocatore piace a Trigoria e Ghisolfi ha proposto al Metz una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro per portarlo in giallorosso, ma il club francese ne chiede 25.

Nella scorsa stagione da gennaio l'attaccante è stato in prestito al Metz dall'Ajax e il club francese lo scorso 1° luglio lo ha riscattato dagli olandesi per 13 milioni di euro. Nella scorsa stagione, tra Ajax e Metz, ha raccolto 31 presenze in tutte le competizioni disputate e nello specifico in Ligue 1 ha segnato 13 gol e servito 4 assist in 20 presenze. Durante Euro 2024, invece, è stato uno dei protagonisti della Georgia con 3 gol e un assist in 4 partite, uscendo poi per mano della Spagna agli ottavi del torneo.

