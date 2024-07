Calciomercato Roma, dalla Francia: duello con il Monaco per Mikautadze, costa circa 25 milioni. West Ham e Lens fuori dalla corsa

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista e l'ultimo nome è Georges Mikautadze, classe 2000 del Metz. Secondo quanto riportato dal portale francese, i giallorossi starebbero sfidando il Monaco per assicurarsi il centravanti e ormai si tratterebbe di una corsa a due. L'offerta più alta era stata presentata dal West Ham, ma il calciatore ha rifiutato poiché vuole giocare le competizioni europee, mentre anche l'ipotesi Lens sembra essere passata in secondo piano nonostante una proposta (non ufficiale) da oltre 20 milioni di euro. Il ventitreenne starebbe riflettendo sulla sua prossima destinazione e l'operazione potrebbe andare in porto per circa 25 milioni.

(le10sport.com)

