Marko Arnautovic è uno degli obiettivi di calciomercato della Roma, ma per il momento il Bologna non sembra essere intenzionato ad aprire alla sua cessione. Intanto però, secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, il centravanti non prenderà parte all'amichevole odierna contro l'AZ Alkmaar, in programma alle ore 17: l'attaccante austriaco, infatti, non è stato convocato. Il 2 agosto, nel test contro l'Utrecht, era partito dal primo minuto ed era rimasto in campo fino al 59'.

LR24