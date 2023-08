Marko Arnautovic è seguito con grande attenzione dalla Roma, ma la trattativa con il Bologna non sarà affatto semplice. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esperto e tra i vari nomi sondati c'è proprio quello del centravanti austriaco. Ma secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, per la società felsinea l'attaccante non è sul mercato.