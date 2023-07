DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Paulo Dybala, dopo aver trascorso la giornata a Silverstone per il Gran Premio di Formula1, è rientrato a Roma in serata per essere pronto, domani mattina, al raduno agli ordini di Josè Mourinho.

Uscito dallo scalo abbracciato alla sua Oriana, Dybala ha annuito e sorriso quando gli è stato chiesto conferma della sua permanenza alla Roma: "Sono molto carico, sono solo un po' stanco del viaggio. Se sono contento qui e resto? Sì, domani iniziamo gli allenamenti".