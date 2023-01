Auberge Resorts Collection: il back sponsor non comparirà sulle maglie in Europa

Con l'inizio del 2023 la Roma ha annunciato una nuova partnership con Auberge Resorts Collection, brand leader mondiale di hotel e resort di lusso, focalizzato anche su un'espansione in Europa. Il brand, di cui Dan Friedkin è proprietario, diviene Official Hotels Partner del club giallorosso e comparirà anche sul retro delle maglie da gara della prima squadra maschile, femminile e Primavera.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, Auberge Resorts Collection non sarà presente sulle maglie che i giocatori indosseranno in Europa poiché il back sponsor è vietato dalla Uefa. E, inoltre, la società giallorossa non comunica né durata né importo dell'accordo sottoscritto con il marchio.

LR24