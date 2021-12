Calciomercato Roma: Torino, Cagliari e Fatih Karagümrük interessate a Santon

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Davide Santon potrebbe lasciare la Roma già nel mercato di gennaio. Il trentenne non fa parte del progetto di Mourinho, tanto che non è mai stato utilizzato in questa stagione ed al momento si trova fuori rosa. Proprio per questo motivo la società giallorossa sarebbe pronta a cederlo e le pretendenti non mancherebbero. Sia il Torino sia il Cagliari, che è molto vicino a Calafiori, hanno effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione, mentre all'estero è interessato il Fatih Karagümrük, che milita nel campionato turco. Prima di qualsiasi trattativa però, il giocatore deve accordarsi con la Roma per rescindere il contratto, attualmente in scadenza a giugno.