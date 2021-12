Calciomercato Roma: proposto Centonze del Metz per la fascia destra. Prezzo sui 5-6 milioni

ESCLUSIVA LR24 - Con Bryan Reynolds rientrato negli Stati Uniti per uno stage con la Nazionale a stelle e strisce, anche teoricamente si svuota la casella di vice Karsdorp. Non che la pratica avesse mostrato evidenze differenti, in caso di necessità, contro l'Inter, José Mourinho aveva adattato persino Ibanez nel ruolo di quinto a destra.

E dunque, per il prossimo mercato di gennaio, una delle ricerche prioritarie della Roma è sul ruolo di terzino destro. Proprio in quest'ottica, a Tiago Pinto nei giorni scorsi è stato offerto Fabien Centonze, francese in forza al Metz che compirà 26 anni il prossimo 16 gennaio.

Alto 182 centimetri, Centonze si sta dimostrando particolarmente prolifico in questa stagione in cui ha già realizzato 4 reti in 16 presenze in Ligue1. La Roma lo valuta, insieme ad altri profili, sapendo che il prezzo per strapparlo al Metz è di 5-6 milioni. Una discreta plusvalenza per i francesi, nel caso, che nel 2019 lo acquistarono dal Lens per 3 milioni.

