USA: Reynolds raggiunge la nazionale per lo stage, salterà Atalanta e Sampdoria (FOTO)

Nella Roma di Mourinho ormai non ha più spazio e da Trigoria quindi nessuna sorpresa e non si sono opposti alla sua chiamata. Bryan Reynolds ha risposto alla convocazione della nazionale statunitense, che terrà in queste settimane uno stage agli ordini del ct Gregg Berhalter in vista dei match di gennaio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Prevista anche un'amichevole tra la selezione a stelle e strisce e la Bosnia (si gioca il 19 dicembre alle 2 ora italiana)

Lo stage è iniziato dal 6 dicembre e Reynolds ha già lasciato Roma da qualche giorno (non era tra i convocati del match con lo Spezia), come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram dal laterale giallorosso. Reynolds si sta allenando con la selezione statunitense al Dignity Health Sports Park di Carson, in California, lo stadio dei Los Angeles Galaxy in cui tra l'altro si giocherà l'amichevole di fine anno. Sarà ovviamente indisponibile per il match con l'Atalanta di sabato prossimo ma anche per quello con la Sampdoria di mercoledì 22 dicembre. Tornerà a Roma direttamente nel 2022, al netto dei possibili sviluppi di mercato visto che il suo nome e tra i primi della lista dei possibili partenti.