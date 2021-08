ZANIOLO a LR24: "Sta nascendo un gruppo giovane e sano: seguiamo Mourinho e arriveremo lontano" (VIDEO)

LAROMA24.IT - Gli sono bastati 10 minuti per completare il sorpasso sul Belenenses, che era andato in vantaggio ad inizio partita. Ha scartato il regalo della difesa avversaria, inginocchiato il portiere con una finta di tiro e quindi posto in rete il pallone del momentaneo 2-1. Così, nell'amichevole mattutina, Nicolò Zaniolo ha ribadito nuovamente quanto possa essere importante il suo rientro nella Roma di Mourinho che sta nascendo.

Nell'intervista post partita, LAROMA24.IT, che sta seguendo LIVE l'intero ritiro portoghese, ha parlato così dell'aria che si respira nel gruppo romanista: "Sta nascendo un bel gruppo, un gruppo giovane e sano che può arrivare lontano se lavoreremo come dice il mister e lo staff, se riusciremo a remare tutti dalla stessa parte. Speriamo di far bene".

Quindi un commento sul primo impatto avuto con lo 'Special One': "Oltre ad essere un grandissimo allenatore, uno dei migliori del mondo, è anche una grandissima persona. Scherza, ride ma allo stesso tempo è deciso, se c'è da strillare lo fa. Il rapporto è molto buono, io sono a completa disposizione della squadra e del mister e spero di continuare così".

LR24