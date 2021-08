Roma-Siviglia, BOVE: "Mourinho chiede ai centrocampisti intensità e aggressività" (VIDEO)

DA FARO MDR - A margine di Roma-Siviglia, sesta amichevole del precampionato giallorosso in scena all'Estadio Algarve di Faro terminata 0-0, Edoardo Bove ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a LAROMA24.IT: "Le cose principali che Mourinho chiede sono intensità con la palla e intensità senza la palla, di essere sempre molto aggressivi, di giocare veloci con la palla ed essere aggressivi senza palla: queste sono le cose principali che chiede a noi centrocampisti". Il centrocampista classe 2002 ieri è rimasto in campo per tutta la gara.

LR24