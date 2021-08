VIDEO - Calafiori: a breve l'intervista a LAROMA24.IT

Qualche mese fa, poco prima del suo arrivo a Roma, José Mourinho si era fatto riprendere su Instagram mentre lo visionava su WyScout. Un attestato di stima non da poco per Riccardo Calafiori che, dopo il primo anno di apprendistato in prima squadra, è pronto a recitare un ruolo da protagonista. Il terzino della Roma parla dal ritiro di Carvoeiro e ci racconta come sta procedendo la preparazione in Portogallo agli ordini di José Mourinho. Nei prossimi minuti su LAROMA24.IT l'intervista integrale.