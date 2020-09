Calciomercato Roma: manca ancora l'accordo tra Milik e il Napoli

ESCLUSIVA LR24 - Manca ancora l'incastro definitivo per permettere a Milik di vestirsi definitivamente di giallorosso. L'attaccante del Napoli, che due giorni ha sostenuto delle visite in una clinica di Saint Moritz accompagnato dal dottore della Roma, Manara, deve risolvere ancora le ultime pendenze col club di De Laurentiis prima di poter brindare alla nuova avventura. Intoppi che nelle ultime ore avevano creato maggior apprensione sul buon esito della trattativa, al quale è legato anche il passaggio di Dzeko alla Juventus, e che nel tardo pomeriggio di oggi non hanno ancora trovato una soluzione.

Come apprende la nostra redazione dagli ambienti napoletani, infatti, persistono i problemi tra il giocatore e il Napoli. Non resta che aspettare e scoprire se nelle prossime ore, o nei prossimi giorni al massimo, Milik potrà finalmente raccogliere l'eredità di Dzeko, che attende il via libera per spostarsi a Torino.

LR24