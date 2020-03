PALLOTTA a LR24: "Due diligence ancora non completata? Ogni giorno imparo qualcosa dai media"

ESCLUSIVA LR24.IT - Secondo le ultime notizie, per la cessione della Roma, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la firma sui contratti preliminari tra Pallotta e Friedkin. Non ci sarebbe nulla di preoccupante a rallentare il tutto ma, come fa sapere l'emittente satellitare, non è ancora stata completata la due diligence sulle 12 società che gravitano attorno al club giallorosso. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva, il presidente, James Pallotta per sapere cosa ne pensa di queste indiscrezioni. "Lmao (acronimo che tradotto significherebbe 'farsela sotto dalle risate'). Non ne ho idea. Ogni giorno imparo qualcosa dai media" le parole del numero uno giallorosso.

Paolo Rocchetti