Friedkin-Roma, due diligence ancora non completata: da limare gli ultimi dettagli

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la firma sui contratti preliminari tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma. Niente di preoccupante, la trattativa prosegue spedita ma, come fa sapere l'emittente satellitare, non è ancora stata completata la due diligence sulle 12 società che gravitano attorno al club giallorosso. È necessario limare gli ultimi dettagli, un rallentamento che però non impedirà al magnate texano di diventare presto il 24° presidente della Roma.

(Sky Sport)