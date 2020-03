Ag. Pepê a LR24.IT: "Sarebbe un sogno portarlo alla Roma ma al momento non c'è nulla. Costa 15 milioni"

ESCLUSIVA LR24.IT - Tutto il mondo del calcio è fermo al momento, per la pandemia da Coronavirus. Ma continuano i rumors di mercato intorno alla Roma. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato, in esclusiva, Adriano Spadotto, intermediario che gestisce Pepê del Gremio per sapere se c'è qualcosa di concreto al momento tra la Roma e il giocatore per un trasferimento in estate. Questa le sue parole:

Visti i suoi ottimi rapporti con Petrachi e lo staff della Roma, Pepê può finire in giallorosso in estate?

Sono un amico di Petrachi, di Longo e di Paulo, ma non c'è nulla con la Roma per Pepê al momento. Le posso dire che per me sarebbe un sogno portare il ragazzo a Roma, perché amo l'Italia e i giallorossi sono una grande squadra. Sul giocatore per ora, ci sono due club europei importanti. Pepê è veloce, segna molti goal e può giocare su entrambe le fasce.

La cifra intorno a cui si aggira la richiesta del Gremio?

Siamo intorno ai 15 milioni

Paolo Rocchetti