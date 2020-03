Calciomercato Roma, dal Brasile: piace Pepê del Gremio. Sul giocatore anche Bayern Monaco, Ajax, PSV e Valladolid

Lo stop al calcio a causa dell'emergenza Coronavirus ha conseguenze anche sul calciomercato e, come scrivono in Brasile, anche sulle trattative per Pepê, attaccante del Gremio. Il classe 1997 è finito nel mirino della Roma, che aveva manifestato il suo interesse già prima dei giochi pre-olimpici, ma non è l'unico club sulle tracce del brasiliano: Pepê piace anche a Bayern Monaco, Valladolid, Ajax e PSV.

Mentre i colloqui con i tedeschi sono in corso già da tempo, il PSV avrebbe già presentato un'offerta di 15 milioni, ma il Gremio ne vuole 20. In passato l'attaccante è stato seguito anche da Everton, PSG, Benfica e Porto.

(globoesporte.globo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE