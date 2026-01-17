Calciomercato Roma: per Fortini offerti 8 mln complessivi. La viola ne vuole almeno 12

Sistemato il reparto offensivo con gli arrivi di Robinio Vaz e Malen, l'obiettivo della Roma è ora quello di rinforzare la corsia di sinistra, visti i problemi di Angelino e con Tsimikas che continua a non convincere Gasperini. Il primo nome per il ds Massara resta quello di Niccolò Fortini della Fiorentina, per il quale il club giallorosso ha già iniziato a muoversi. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, la Roma ha offerto 8 milioni complessivi per il classe 2007. La richiesta dei viola è però di 12-13 milioni.

