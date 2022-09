Kluivert-Valencia è una pista più che concreta. Come appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, infatti, il club spagnolo, alla ricerca di un esterno vista l'impossibilità di arrivare a Gil del Tottenham, starebbe pensando seriamente all'olandese. L'ex Ajax è una precisa richiesta di Rino Gattuso, con i due club che stanno lavorando senza sosta per tentare di chiudere l'operazione in queste ultime ore di mercato.

LR24