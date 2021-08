AG. MILANESE a LR24: "Lo volevano anche in A ma l'Alessandria con mister Longo è la scelta giusta"

ESCLUSIVA LR24 - L'inverno di Tommaso Milanese è stato di quelli difficili da dimenticare: il debutto in Europa League, dove ha confezionato un assist contro il Cluj e poi la rete al CSKA Sofia nell'ultima giornata del girone. Da lì in poi, complice anche il rientro dei titolari più grandi, per il classe 2002 si sono richiuse le porte della prima squadra. E' di oggi l'ufficialità del suo passaggio in prestito all'Alessandria, una destinazione che fa felice il centrocampista come racconta il suo agente, Marco Baschirotto, alla redazione de LAROMA24.IT: "Tommaso è contentissimo, l'hanno accolto benissimo".

L'agente racconta dunque l'estate di trattative per Milanese: "Sono cambiati un po' i programmi, inizialmente doveva essere un trasferimento a titolo definitivo e c'erano anche due club importanti in Serie A che lo seguivano. Poi qualche settimana fa Tiago Pinto ha cambiato idea e non ha più voluto perderlo definitivamente, in Serie B aveva la fila di squadre e c'era soltanto da scegliere".

Perché l'Alessandria allora? "Abbiamo optato per l'Alessandria perché avrà possibilità di giocare - chiarisce Baschirotto -, poi il mister Longo stravede per i giovani e l'ha chiamato più volte negli ultimi giorni, così come il ds Artico è stato molto persuasivo. Il passaggio più giusto per Tommaso era una situazione in B dove poter trovare spazio, la scelta l'ha fatta il ragazzo e io ho seguito le sue volontà".