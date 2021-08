Ufficiale: Milanese all'Alessandria in prestito con diritto di riscatto

Arriva l'annuncio ufficiale del passaggio di Tommaso Milanese all'Alessandria. Il centrocampista giallorosso si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, come si legge nella nota del club: "Tommaso Milanese è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. 19 anni compiuti da poco, centrocampista, Milanese è uno dei prodotti più significativi del vivaio della Roma, società da cui proviene con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. 74 presenze e 22 gol nel settore giovanile giallorosso e 3 presenze in Europa League nel 20/21 con un gol e un assist sono il lusinghiero biglietto da visita del giovane centrocampista che arriva in Grigio dopo una trattativa che ha visto diverse società interessate alle sue prestazioni".

(alessandriacalcio.it)

