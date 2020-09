Calciomercato Roma: l'agente di Under è nella capitale per definire il passaggio al Leicester. Al Basaksehir spetterà il 20%

ESCLUSIVA LR24 - L'arrivo di Kumbulla, quello sempre più vicino di Milik, la cessione di Dzeko e un'altra, in via di definizione, di Under. Le ultime ore di mercato della Roma stanno vertiginosamente alzando il ritmo degli affari: l'esterno offensivo turco, come svelato ieri, è vicino al trasferimento al Leicester per un affare, tra prestito e obbligo di riscatto, da 27 milioni di euro.

In queste ore, come apprende la nostra redazione, Misrad Turkan, collaboratore di Ramadani che di recente ha preso il posto di Omero Uzun come procuratore di Under, si trova nella capitale proprio per definire gli ultimi dettagli per il trasferimento in Premier League. Dell'incasso totale dalla cessione, la Roma dovrà riconoscere il 20% all'Istanbul Basaksehir, da cui i giallorossi lo acquistarono nel 2017.

LR24