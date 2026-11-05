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Europa League, flop Milan: il Ferencváros passa 2-0 a San Siro. I risultati delle sfide delle 18:45

Coppe europee
di Paolo Rosi
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Clamoroso passo falso casalingo per il Milan, superato 0-2 dal Ferencváros a San Siro nella quarta giornata della League Phase di Europa League. Per i rossoneri si tratta di un momento di grande difficoltà europea, con appena 3 punti racimolati in 4 partite, mentre la formazione ungherese vola a punteggio pieno.
La partita si decide nella ripresa grazie alla straordinaria doppietta firmata da Joseph, a segno al 52' e al 66'. Nel finale, gli ospiti restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Yusuf al 77', ma il risultato non cambia più.
Tutti i risultati delle partite delle 18:45:
  • Anderlecht-Salzburg 2-0
  • Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
  • Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 1-0
  • Lillestrøm-Viktoria Plzeň 0-1
  • Milan-Ferencváros 0-2
  • NEC Nijmegen-Omonia Nicosia 3-1
  • Real Sociedad-Lyon 1-1
  • Sparta Prague-Bournemouth 1-3

Europa League

CalendarioRisultati

Fase campionato

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1AFC Bournemouth logo
AFC Bournemouth
1244001129
2Ferencvárosi logo
Ferencvárosi
1244001138
3Olympiacos F.C. logo
O. F.C.
104310413
4Benfica logo
Benfica
933001028
5Bayer 04 Leverkusen logo
Bayer 04 Leverkusen
93300808
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