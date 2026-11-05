Europa League, flop Milan: il Ferencváros passa 2-0 a San Siro. I risultati delle sfide delle 18:45

Europa League, flop Milan: il Ferencváros passa 2-0 a San Siro. I risultati delle sfide delle 18:45Coppe europee
- Anderlecht-Salzburg 2-0
- Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
- Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 1-0
- Lillestrøm-Viktoria Plzeň 0-1
- Milan-Ferencváros 0-2
- NEC Nijmegen-Omonia Nicosia 3-1
- Real Sociedad-Lyon 1-1
- Sparta Prague-Bournemouth 1-3
Europa League
Fase campionato
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|8
|10
|4
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|1
|0
|4
|1
|3
|9
|3
|3
|0
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|2
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|3
|0
|0
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|0
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