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Champions League, i risultati della serata: il PSG vince sul campo del City. Segna anche Abraham con l'Aston Villa

Coppe europee
di R.P.
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Si è chiusa la seconda giornata di Champions League. Questi i risultati della serata
Feyenoord-Como 2-3
Lask-Liverpool 3-6
Aston Villa-Fenerbahce 6-0
Betis-Porto 3-2
Bodo-Dortmund 1-0
Manchester City-PSG 2-4
Shakhtar-Aek 3-1
Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3

Champions League

CalendarioRisultati

Fase campionato

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
622001037
2FC Barcelona logo
FC Barcelona
62200927
3Aston Villa logo
Aston Villa
62200927
4VfB Stuttgart logo
VfB Stuttgart
62200615
5Liverpool logo
Liverpool
62200844
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