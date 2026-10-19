NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Serie A, il Torino travolge con un 3-0 il Parma: doppio Simeone e Adams

Campionato
di Paolo Rosi
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Torino supera il Parma per 3-0 allo stadio Ennio Tardini nella settima giornata di Serie A. Protagonista Giovanni Simeone, autore di una doppietta al 4' e al 69'. In mezzo, al 24', la rete di Che Adams, che ha contribuito a indirizzare la partita già nel primo tempo.
Con questo successo, il Torino sale a 10 punti in classifica, mentre il Parma resta fermo a quota 4 dopo 7 giornate.
serie a

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Cristante Mancini

Gasperini blinda la Roma: nessuno nei top 5 campionati europei ha subito meno gol finora

La Roma di Gian Piero Gasperini guida la classifica delle migliori difese dei top 5 campionati europei. Dopo il successo per 2-0 contro il Genoa, i giallorossi hanno incassato appena 3 gol nelle prime...

totti oltre 2

Totti presenta il suo libro "Oltre": "Friedkin? Se non hanno voluto incontrarmi va bene così. Per la Roma ci sarò sempre". Gasperini in collegamento: "Rifacciamo una cena!" (FOTO e VIDEO)

Francesco Totti torna a incontrare i tifosi in occasione della presentazione del suo nuovo libro, Oltre, scritto con Alessandro Alciato. L'appuntamento è iniziato alle 21 al Teatro Brancaccio di Roma....

big serie a logo eni

Serie A, il Monza travolge il Cagliari: finisce 4-0, doppietta di Varela

Il Monza supera il Cagliari con un netto 4-0 nella gara della 7ª giornata di Serie A disputata allo U-Power Stadium. A sbloccare il risultato è Kouadio al 40', poi Varela firma una doppietta con le re...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.06.29

Conferenza stampa, GASPERINI: "Dybala non ci sarà, ha una minima lesione. Il recupero slitta di un paio di settimane. Malen e Castro insieme forse a partita in corso, ma non voglio snaturare la squadra"

Dybala

Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.07.31

Conferenza stampa, PELLEGRINI: "Gasperini è stato fondamentale. Il contratto di un anno è stata una scelta della società che io ho accettato. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

totti slovan

Roma-Slovan Bratislava, Had: “Nel 2011 Totti era furioso per il cambio. La Roma ha una qualità enorme”

ghilardi

Calciomercato Roma, il Milan pensa a Ghilardi per gennaio: il difensore è nella lista rossonera

Gasperini Castro

Il bello del dualismo

VAI AL CANALE
Foto
Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Loading