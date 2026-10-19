Serie A, il Torino travolge con un 3-0 il Parma: doppio Simeone e Adams

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma di Gian Piero Gasperini guida la classifica delle migliori difese dei top 5 campionati europei. Dopo il successo per 2-0 contro il Genoa, i giallorossi hanno incassato appena 3 gol nelle prime...
Francesco Totti torna a incontrare i tifosi in occasione della presentazione del suo nuovo libro, Oltre, scritto con Alessandro Alciato. L'appuntamento è iniziato alle 21 al Teatro Brancaccio di Roma....
Il Monza supera il Cagliari con un netto 4-0 nella gara della 7ª giornata di Serie A disputata allo U-Power Stadium. A sbloccare il risultato è Kouadio al 40', poi Varela firma una doppietta con le re...
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