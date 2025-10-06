Soulé si prende la Roma: 5 reti e 6 assist nelle ultime 13 gare di Serie A su 17 gol dei giallorossi

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Arrivato nella Capitale nell'estate del 2024, Matias Soulé ha avuto bisogno di tempo per assorbire il salto dal Frosinone alla Roma ma con il passare dei mesi si è ritagliato sempre maggiore spazio. A poco più di un anno di distanza dal suo acquisto, l'argentino è diventato uno dei protagonisti assoluti della squadra ed è il calciatore più decisivo.

Sotto il punto di vista dei numeri, la svolta è arrivata il 13 aprile 2025 con la rete nel Derby della Capitale: il numero 18 mise a segno il gol del definitivo 1-1 con una splendida conclusione di mancino che prima baciò la traversa e successivamente varcò la linea della porta difesa da Christos Mandas. Prima di quella sfida l'argentino aveva messo a referto soltanto 3 reti (Hellas Verona, Parma ed Empoli) e un assist (Monza) in 32 presenze con la maglia giallorossa. La gara contro la Lazio ha segnato l'inizio dell'era Soulé e da quella partita Matias non si è più fermato. Inoltre con il passaggio in panchina da Claudio Ranieri a Gian Piero Gasperini l'attaccante si è avvicinato alla porta avversaria ed è ancora più incisivo in fase offensiva.

Partendo dall'ultima stracittadina della passata stagione, il classe 2003 ha realizzato 5 gol e 6 assist nelle ultime 13 gare di Serie A: sotto la guida di Sir Claudio ha toccato quota 2 reti e 4 passaggi vincenti, mentre con Gasp è a 3 gol e 2 assist in appena 6 partite. Per sottolineare l'importanza di Soulé all'interno della Roma basta analizzare i numeri generali della squadra: nelle 13 sfide prese in esame la formazione giallorossa ha siglato 17 reti e il ventiduenne di Mar del Plata ha messo lo zampino in 11 di esse. Nella maggior parte dei match è risultato decisivo e ha portato 16 punti grazie alle sue partecipazioni, oltre ad aver contribuito alle vittorie più 'larghe' come il 3-1 contro il Milan (assist per l'1-0), lo 0-2 contro il Torino (assist per il raddoppio) e il 2-0 contro l'Hellas Verona (gol del raddoppio).

La manovra offensiva della Roma sembra quindi aver cambiato proprietario, trasferendosi da Paulo Dybala a Soulé. Per completare definitivamente il passaggio di testimone Matias dovrà farsi notare anche in Europa, dove al momento è ancora a secco di gol e assist nonostante le 13 presenze in Europa League tra l'anno scorso e le prime due giornate della fase campionato di questa stagione.

Tutti i gol e gli assist di Matias Soulé dal Derby della Capitale a oggi

Serie A 2024/25, 32esima giornata: Lazio-Roma 1-1 ( gol Soulé )

( ) Serie A 2024/25, 33esima giornata: Roma-Hellas Verona 1-0 ( assist Soulé )

( ) Serie A 2024/25, 34esima giornata: Inter-Roma 0-1 ( gol Soulé )

( ) Serie A 2024/25, 35esima giornata: Roma-Fiorentina 1-0 (nessuna partecipazione al gol)

(nessuna partecipazione al gol) Serie A 2024/25, 36esima giornata: Atalanta-Roma 2-1 ( assist Soulé )

( ) Serie A 2024/25, 37esima giornata: Roma-Milan 3-1 ( assist Soulé )

( ) Serie A 2024/25, 38esima giornata: Torino-Roma 0-2 ( assist Soulé )