Effetto Gasp su Soulé: primo nella Roma per occasioni create e palloni recuperati

L'inizio di stagione di Matias Soulé è più che positivo, da assoluto protagonista. L'argentino è uno dei giocatori più incisivi della nuova Roma di Gasperini (lui e Pellegrini con 2 g/a sono i giallorossi che più hanno partecipato al gol) e le statistiche riportate su X da Squawka ne risaltano il rendimento. Il "Peluca" è il primo giocatore della Roma per palloni recuperati (24), quarto in classifica in Serie A dietro Masini (27), Pongracic (26) e Barella (25), dimostrando così di aver assimilato uno dei principi fondamentali del calcio gasperiniano.

Most ball recoveries in Serie A this season. ? pic.twitter.com/lJiCkkvofV — Squawka (@Squawka) September 25, 2025

Non solo fase di non possesso, però: Soulé è anche il primo giallorosso per cross riusciti (7), alle spalle soltanto di Dimarco (16), Valeri (11) e Modric (9).

Most accurate crosses in Serie A this season. ? pic.twitter.com/JyuS4S53NH — Squawka (@Squawka) September 25, 2025

Secondo in Serie A e primo in casa Roma per quanto riguarda i passaggi completati nell'ultimo terzo di campo, a quota 66: davanti a lui solo Barella (69). In questa statistica presente anche Koné (55).

Most final third passes completed in Serie A this season. ? pic.twitter.com/fcJjMVLYDg — Squawka (@Squawka) September 25, 2025

Primo dei giallorossi e sesto in A anche per quanto riguarda il dato degli ingressi in area di rigore, a quota 27.

Most penalty area entries in Serie A this season. ? pic.twitter.com/XQMWwRMLkE — Squawka (@Squawka) September 25, 2025

Non c'erano dubbi che fosse il primo calciatore della Roma per quanto riguarda il dato relativo ai tiri (13), terzo in Serie A.

Most shots in Serie A this season. ? pic.twitter.com/YkMlNzhWWT — Squawka (@Squawka) September 25, 2025

Primo giallorosso nel dato dei duelli tentati uno contro uno, a quota 8, alle spalle di Atta (13), Saelemaekers (10) e Nico Paz (9).

Most take-ons completed in Serie A this season. ? pic.twitter.com/fvw83M604x — Squawka (@Squawka) September 25, 2025

Per concludere, Soulé è anche il calciatore della Roma ad aver creato più occasioni: ben 11. Davanti a lui in questa classifica solo Yıldız (14), Dimarco (13) e Nico Paz (11).