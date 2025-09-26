Effetto Gasp su Soulé: primo nella Roma per occasioni create e palloni recuperati

26/09/2025 alle 13:53.
L'inizio di stagione di Matias Soulé è più che positivo, da assoluto protagonista. L'argentino è uno dei giocatori più incisivi della nuova Roma di Gasperini (lui e Pellegrini con 2 g/a sono i giallorossi che più hanno partecipato al gol) e le statistiche riportate su X da Squawka ne risaltano il rendimento. Il "Peluca" è il primo giocatore della Roma per palloni recuperati (24), quarto in classifica in Serie A dietro Masini (27), Pongracic (26) e Barella (25), dimostrando così di aver assimilato uno dei principi fondamentali del calcio gasperiniano.

Non solo fase di non possesso, però: Soulé è anche il primo giallorosso per cross riusciti (7), alle spalle soltanto di Dimarco (16), Valeri (11) e Modric (9).

Secondo in Serie A e primo in casa Roma per quanto riguarda i passaggi completati nell'ultimo terzo di campo, a quota 66: davanti a lui solo Barella (69). In questa statistica presente anche Koné (55).

Primo dei giallorossi e sesto in A anche per quanto riguarda il dato degli ingressi in area di rigore, a quota 27.

Non c'erano dubbi che fosse il primo calciatore della Roma per quanto riguarda il dato relativo ai tiri (13), terzo in Serie A.

Primo giallorosso nel dato dei duelli tentati uno contro uno, a quota 8, alle spalle di Atta (13), Saelemaekers (10) e Nico Paz (9).

Per concludere, Soulé è anche il calciatore della Roma ad aver creato più occasioni: ben 11. Davanti a lui in questa classifica solo Yıldız (14), Dimarco (13) e Nico Paz (11).