DEVIS VASQUEZ: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - La Roma è pronta a mettere a segno un altro colpo in entrata: si tratta di Devis Vasquez, estremo difensore che prenderà il posto di Pierluigi Gollini (in uscita nonostante il mancato trasferimento alla Cremonese) e ricoprirà il ruolo di vice Mile Svilar. Il classe '98 ha svolto le visite mediche in mattinata e, in attesa dell'ufficialità, arriva a parametro zero in seguito alla risoluzione consensuale del contratto con il Milan. Nonostante sia colombiano, Vasquez non occuperà lo slot da extracomunitario in lista in quanto era già tesserato in Italia.

La carriera

Nato il 12 maggio 1998 a Barranquilla (Colombia), Devis Estiven Vasquez Llach muove i primi passi in patria nei settori giovanili di Internacional Palmira Sub-20 (con cui nel 2017 disputa il Torneo di Viareggio e perde 3-0 contro il Torino), Boyacá Patriotas, La Equidad Seguros e Llaneros.

Nel 2020 lascia la Colombia e sbarca in Paraguay per giocare con il Club Guaraní Under 23: l'esordio in prima squadra arriva il 21 febbraio 2021 in occasione di una sconfitta per 0-3 contro l'Olimpia Asunción. Nel 2022 si ritaglia un posto da semi-titolare e gioca con maggiore regolarità, mettendo a referto 27 presenze tra tutte le competizioni. L'ex portiere del Perugia Óscar Córdoba consiglia al Boca Juniors di ingaggiare Vasquez, ma gli Xeneizes hanno altre idee.

Le buone prestazioni attirano l'interesse di Frederic Massara (all'epoca direttore sportivo del Milan), il quale decide di sborsare 500mila dollari per portarlo in Italia nel gennaio del 2023. In rossonero però non trova spazio e, dopo aver giocato due partite in Primavera, in estate viene ceduto in prestito oneroso allo Sheffield Wednesday. L'avventura in Inghilterra parte con il botto: Vasquez si presenta alla grande parando due rigori nel primo turno di EFL Cup contro lo Stockport County e regala la vittoria alla sua nuova squadra. Il colombiano è titolare anche in Championship, ma a ottobre scivola indietro nelle gerarchie e perde il posto.

Il prestito nel Regno Unito viene interrotto dopo appena 6 mesi (17 gol subiti in 10 partite) e il portiere passa all'Ascoli. Il debutto in Serie B con i bianconeri arriva il 3 marzo in seguito all'espulsione di Emiliano Viviano, ma da quel giorno diventa il numero uno a suon di parate. Vasquez chiude la parantesi semestrale nelle Marche con soltanto 8 reti concesse in 10 gare e 5 porte inviolate, numeri che convincono l'Empoli a puntare su di lui in vista della stagione 2024/25.

La società toscana si assicura il classe '98 con la formula del prestito con diritto di riscatto a 1 milione e Devis è subito il titolare. Con la maglia dell'Empoli gioca con grande continuità e scende in campo in 34 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, incassando 47 reti e non subendo gol in 6 match. L'annata termina con la retrocessione nel campionato cadetto e il presidente Fabrizio Corsi decide di non esercitare l'opzione di riscatto, motivo per cui l'estremo difensore torna nuovamente al Milan.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del 'Diavolo', non lo ritiene parte integrante del progetto e l'entourage del ventisettenne giunge a un accordo con la società: risoluzione consensuale del contratto. Vasquez si libera così a parametro zero ed entra nel mirino di alcuni club, ma la Roma mette la freccia e lo convince a firmare. Decisiva, probabilmente, la presenza di Massara, il quale lo portò al Milan.

Le caratteristiche tecniche

Devis Vasquez è un portiere di piede destro ed è dotato di una struttura fisica davvero imponente (alto 195 centimetri e 93 kg di peso). Le sue caratteristiche migliori tra i pali sono senza alcun dubbio la reattività e i riflessi, ma si fa valere anche nella gestione del pallone con i piedi. "Si tratta di un ragazzo con prospettive più che brillanti. Un portiere perfetto per il campionato italiano - le parole di Augusto Ayala (preparatore dei portieri che allenò Vasquez ai tempi del Club Guaraní) in un'intervista rilasciata a Tuttosport nel gennaio del 2023 -. Il nostro stile di gioco prevede che il portiere sia un calciatore di movimento in più, che sappia utilizzare i piedi e che abbia capacità tecniche di controllo e passaggio. Su questo aspetto Devis è migliorato tanto con noi. Vedrete che sarà un giocatore importante per il calcio colombiano. Può assolutamente diventare uno dei migliori al mondo, è giovane e si farà valere. Non ci sono dubbi sulle sue qualità". Successivamente si sofferma anche sulle caratteristiche tecniche di Vasquez, paragonandolo a Mattia Perin: "È reattivo, rapido, elastico, determinato e molto forte tra i pali. Inoltre si difende bene anche con i piedi. Somiglia a Perin, mi sembra abbiano un fisico simile anche se forse Devis è un po’ più possente e alto".

Con l'inserimento di Vasquez in rosa la Roma aggiunge un ulteriore tassello e riempie la casella del vice Svilar. Ora starà al portiere colombiano dimostrare di essere cresciuto dopo l'esperienza all'Empoli e di farsi trovare pronto quando Gian Piero Gasperini lo chiamerà in causa.