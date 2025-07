Calciomercato Roma, fatta per l'arrivo di Vasquez a parametro zero: già svolte le visite mediche. Attesa l'ufficialità in giornata

Sarà Devis Vasquez il vice Svilar. Il portiere colombiano classe 1998 ha già svolto le visite mediche per diventare un nuovo calciatore della Roma e in giornata è attesa l'ufficialità dell'operazione. [...] Il portiere è pronto a prendere il posto di secondo portiere, che sarà lasciato vuoto da Pierluigi Gollini. [...]

(ilromanista.eu)

Arrivano conferme sull'ingaggio di Devis Vasquez. Come riportato da Filippo Biafora, il colombiano sarà il secondo portiere della Roma. I giallorossi hanno trovato l'accordo dopo la rescissione consensuale del contratto con il Milan e il calciatore ha già svolto le visite mediche. Inoltre specifica che il giocatore, essendo già tesserato in Italia, non occupa il posto da extracomunitario in lista.

Devis #Vasquez sarà il secondo portiere della #ASRoma, accordo trovato dopo essersi svincolato dal Milan. Come riferito da @ilRomanistaweb il giocatore ha già svolto le visite mediche@tempoweb pic.twitter.com/l8zxXXPqaA — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 28, 2025

Il calciatore non è extracomunitario, in quanto era già tesserato in Italia. Come accadde per l’arrivo di Paredes dal PSG non occupa alcuno slot pic.twitter.com/qZPc7PdqDk — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 28, 2025

Anche Fabrizio Romano conferma il nuovo acquisto della Roma: Devis Vasquez ha firmato con il club giallorosso e ricoprirà il ruolo di vice Svilar.