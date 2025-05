Terzo incrocio stagionale tra Roma e Chiffi dopo le vittorie contro Lecce e Parma. Per Mourinho fu il "peggior arbitro incontrato in carriera"

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro dell'attesissimo match tra Roma e Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Per il quarantenne della sezione di Padova sarà il terzo incrocio stagionale con i giallorossi e nelle due sfide precedenti i capitolini hanno battuto 4-1 il Lecce e 0-1 il Parma. In totale il direttore di gara ha arbitrato la Roma in 11 occasioni e il bilancio recita 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Clamoroso fu l'attacco di José Mourinho nei suoi confronti al termine di un Monza 1-1 Roma del 3 maggio del 2023: "Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera è dura. E io in questi anni ho incontrato tanti arbitri scarsi. Non ha inciso sul risultato, ma è dura giocare con questo arbitro".

Sono 13, invece, i precedenti tra Chiffi e la Fiorentina. I risultati della Viola sono però negativo: 4 successi, 3 pareggi e 6 ko. L'unico incrocio in questa stagione risale alla trasferta contro il Genoa (decima giornata), quando i toscani vinsero per 0-1 grazie alla rete di Robin Gosens.

