Sono uscite in questi minuti le designazioni dell'AIA per la 35° giornata di Serie A e per il big match tra Roma e Fiorentina (in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico) è stato scelto l'arbitro Daniele Chiffi. A coadiuvarlo gli assistenti Preti e Di Gioia, Arena sarà il quarto uomo, mentre il Var e l'Avar saranno rispettivamente Mazzoleni e Pezzuto.

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

CHIFFI

PRETI – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

(aia-figc.it)

