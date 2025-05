JASON MORROW: chi è?

LAROMA24.IT - La presenza a Trigoria degli stati generali del Friedkin Group faceva presagire a novità che si sono concretizzate nella giornata di oggi, con la notizia dell'arrivo di Jason Morrow come nuovo CFO (Chief Financial Officer) dell'AS Roma. Nel centro sportivo giallorosso, infatti, da ieri era circolata la notizia dell'arrivo di Ana Dunkel, CFO del Friedkin Group, e Eric Williamson, vicepresidente del Business Development sempre del gruppo della proprietà romanista e tra i collaboratori più stretti del presidente Dan.

Probabilmente erano a Trigoria per presentare l'uomo che si occuperà dei conti giallorossi da qui in avanti: Jason Morrow, come rivelato in giornata dall'edizione online di Repubblica. Il nuovo CFO romanista succederà ad Anna Rabuano, uscita dalla società romanista a febbraio. Ora, a guidare la parte economica della società ci sarà un'altra figura di grande fiducia dei Friedkin, al punto da trascorrere 17 anni e 3 mesi all'interno della Gulf States Toyota, l'azienda principale della famiglia proprietaria della Roma che si occupa della distribuzione di veicoli e parti di ricambio Toyota dal 1969 tra Louisiana, Mississipi, Arkansas, Oklahoma e Texas. Proprio qui, a Houston, ha luogo la sede centrale del gruppo controllato interamente dalla holding dei Friedkin. E qui ha svolto la sua carriera Morrow, passando dalla carica di direttore del settore Finanza e Tecnologia nel 2008, fino a diventarne vice presidente della stessa area nel 2014, poi vice presidente di Finanza e Strategia, quindi CFO, la stessa carica che ricoprirà alla Roma, qualche mese fa. Nato a Katy, in Texas, a circa un'ora di macchina da Houston, si è formato alla McCombs School of Business, ad Austin.

Ora, per Morrow una nuova sfida con l'obiettivo di districarsi nel complesso mondo della finanza calcistica, con la Roma che dovrà muoversi rispettando i paletti del Financial Fair Play a cui continua ad essere sottoposta.